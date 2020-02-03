"Ростов" объявил о подписании нового долгосрочного контракта с Карпиным
"Ростов" продлил контракт с главным тренером Валерием Карпиным, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение между специалистом и ростовским клубом будет действовать еще пять лет.
"Мы очень рады, что наши желания полностью совпали и Валерий Георгиевич будет с нами. Мы вместе хотим двигаться вперед, развиваться и расти. Геогиевич хорошо справляется с управлением командой, мы единомышленники и дальше будем двигаться вместе. Надеюсь, что этот пятилетний контракт когда-нибудь станет и десятилетним, и 15-летним", - сказал президент клуба Арташес Арутюнянц.
Карпин тренирует "Ростов" с 2017 года. Сезон-2017/18 клуб под его руководством финишировал на 11-м месте. В следующем сезоне ростовчане заняли девятую позицию. В нынешнем сезоне "Ростов" занимает третье место после 19 туров.
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