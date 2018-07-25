"Ростов" объявил о подписании Юсупова

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"Ростов" объявил о подписании Юсупова

Хавбек Артур Юсупов стал игроком "Ростова".

Как сообщает официальный сайт клуба, 28-летний футболист поставил подпись под соглашением до июня 2019 года.

Ранее Юсупов разорвал договор с "Зенитом".

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