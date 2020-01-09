"Ростов" объявил о приобретении защитника "Тамбова" Осипенко

Защитник "Тамбова" Максим Осипенко официально стал игроком "Ростова".

Сумма трансфера составила 500 тысяч евро. 25-летний футболист заключил с "жёлто-синими" контракт до 2024 года.

Осипенко выступал за "Тамбов" с прошлого лета, в его активе 18 матчей, 1 забитый гол и 1 ассист.

Не пропустите: В "Ростове" прокомментировали информацию о расставании с Сигурдссоном из-за пьянства игрока. | http://soccernews.ru