"Ростов" объявил о приобретении защитника "Тамбова" Осипенко

Теги ростовтамбовмаксим осипенкотрансферы

"Ростов" объявил о приобретении защитника "Тамбова" Осипенко

Защитник "Тамбова" Максим Осипенко официально стал игроком "Ростова".

Сумма трансфера составила 500 тысяч евро. 25-летний футболист заключил с "жёлто-синими" контракт до 2024 года.

Осипенко выступал за "Тамбов" с прошлого лета, в его активе 18 матчей, 1 забитый гол и 1 ассист.

Не пропустите: В "Ростове" прокомментировали информацию о расставании с Сигурдссоном из-за пьянства игрока. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ в Кубке лиги разгромил "Сент-Этьен", а "Лилль" был сильнее "Амьена"

ПСЖ в Кубке лиги разгромил "Сент-Этьен", а "Лилль" был сильнее "Амьена"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов