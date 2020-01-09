"Ростов" объявил о приобретении защитника "Тамбова" Осипенко
Защитник "Тамбова" Максим Осипенко официально стал игроком "Ростова".
Сумма трансфера составила 500 тысяч евро. 25-летний футболист заключил с "жёлто-синими" контракт до 2024 года.
Осипенко выступал за "Тамбов" с прошлого лета, в его активе 18 матчей, 1 забитый гол и 1 ассист.
Не пропустите: В "Ростове" прокомментировали информацию о расставании с Сигурдссоном из-за пьянства игрока. | http://soccernews.ru
главное
-
"Реал" не проигрывает 15 матчей подряд. Это лучшая серия с 2017 года
-
"Реал" обыграл "Валенсию" и вышел в финал Суперкубка Испании
-
Васильев рассказал, почему "Монако" был вынужден продавать своих ведущих футболистов
-
"Лион" победил "Брест" и вышел в полуфинал Кубка лиги
-
Погба восстанавливается после травмы в футболке "Валенсии"
Лента новостей
-
"Ростов" объявил о приобретении защитника "Тамбова" Осипенко
-
"Челси" поборется за трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
-
Эмери подтвердил, что мог возглавить "Эвертон"
-
Слуцкий высказался о возможном переезде Чалова в АПЛ
-
"Атлетико" интересуется форвардом "Наполи"
-
Автобус "Барселоны" заблудился в Саудовской Аравии
-
"Милан" нацелился на вингера "Интера"
-
Пепе Рейна возвращается в АПЛ
-
Зидан прокомментировал победу над "Валенсией" в Суперкубке Испании
-
Джеррард признан лучшим тренером шотландской Премьер-лиги в декабре
-
Мбаппе в среднем совершал 2 голевых действия в 8 последних матчах
-
Главные новости дня: 8 января
-
Модрич забил 5-й гол в сезоне и повторил свой лучший результат в карьере
-
"Лестер" сыграл вничью с "Астон Виллой" в первом полуфинальном матче Кубка лиги
-
ПСЖ в Кубке лиги разгромил "Сент-Этьен", а "Лилль" был сильнее "Амьена"
-
Черышев прокомментировал поражение от "Реала"
-
Паоло Даль Пино стал новым президентом Серии А
-
1
"Реал" не проигрывает 15 матчей подряд. Это лучшая серия с 2017 года
-
Хавбек "Лестера" Ндиди выбыл до февраля из-за травмы
-
"Лос-Анджелес Гэлакси" рассматривает Чичарито на замену Ибрагимовичу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15