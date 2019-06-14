"Ростов" объявил о продлении контракта с Романом Ерёменко
Полузащитник Роман Ерёменко подписал новый контракт с "Ростовом", сообщает официальный сайт клуба.
Стороны заключили соглашение до лета 2023 года. Предыдущий договор истекал в 2021 году.
32-летний финн перешёл в "Ростов" в январе этого года из "Спартака" на правах свободного агента.
Ерёменко провёл 11 матчей в составе "жёлто-синих", забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
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