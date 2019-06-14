"Ростов" объявил о продлении контракта с Романом Ерёменко

Полузащитник Роман Ерёменко подписал новый контракт с "Ростовом", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили соглашение до лета 2023 года. Предыдущий договор истекал в 2021 году.

32-летний финн перешёл в "Ростов" в январе этого года из "Спартака" на правах свободного агента.

Ерёменко провёл 11 матчей в составе "жёлто-синих", забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: "Ростов" не будет подписывать Глушакова. | http://soccernews.ru