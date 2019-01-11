"Ростов" объявил о расставании с экс-игроком "Зенита"

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"Ростов" объявил о расставании с экс-игроком "Зенита"

"Ростов" на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника Артура Юсупова.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, вследствие чего футболист получил статус свободного агента.

"Мы благодарим Артура за проведённое время в нашем клубе и желаем ему успехов в дальнейшей карьере" - говорится в заявлении "жёлто-синих".

Экс-хавбек "Зенита" выступал за "Ростов" с 2017 года, сыграл 32 матча и забил 2 гола.

Следующим клубом Юсупова станет московское "Динамо", цвета которого он уже защищал с 2009 по 2015 год.

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