"Ростов" объявил о трансфере белорусского защитника
Защитник брестского "Динамо" Александр Павловец подписал контракт с "Ростовом", сообщается на официальном сайте ростовского клуба.
Контракт Павловца с "Динамо" истекает в конце 2020 года и стороны не стали его продлевать. Таким образом, футболист перейдет в российский клуб в январе 2021 года на правах свободного агента.
24-летний Павловец выступает за "Динамо-Брест" с 2019 года, провел за клуб 47 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее он играл за "Торпедо-БелАЗ", "Неман" и БАТЭ. За сборную Беларуси сыграл 4 матча.
Не пропустите: "Ростов" объявил об изменениях в тренерском штабе команды. | http://soccernews.ru
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