"Ростов" объявил о трансфере белорусского защитника

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"Ростов" объявил о трансфере белорусского защитника

Защитник брестского "Динамо" Александр Павловец подписал контракт с "Ростовом", сообщается на официальном сайте ростовского клуба.

Контракт Павловца с "Динамо" истекает в конце 2020 года и стороны не стали его продлевать.  Таким образом, футболист перейдет в российский клуб в январе 2021 года на правах свободного агента.

24-летний Павловец выступает за "Динамо-Брест" с 2019 года, провел за клуб 47 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее он играл за "Торпедо-БелАЗ", "Неман" и БАТЭ. За сборную Беларуси сыграл 4 матча.

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