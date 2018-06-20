"Ростов" объявил о трансфере Логашова

Теги ростовбалтика

"Ростов" объявил о трансфере Логашова

Бывший защитник "Балтики" Арсений Логашов перешёл в "Ростов", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили трёхлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон.

"Рад, что вернулся в "Ростов", так как в своё время провёл тут очень яркий год. Здесь отличная атмосфера в команде и дружный коллектив. Очень хочу помочь "Ростову" в новом сезоне. С нетерпением жду сборов и, конечно, старта чемпионата" - сказал 26-летний футболист.

Напомним, что Логашов выступал за "Ростов" на правах аренды в сезоне 2013/14.

Не пропустите: "Ростов" пополнится вингером "Шинника". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Восьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 21 июня

Восьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 21 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов