"Ростов" объявил о трансфере Логашова

Бывший защитник "Балтики" Арсений Логашов перешёл в "Ростов", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили трёхлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон.

"Рад, что вернулся в "Ростов", так как в своё время провёл тут очень яркий год. Здесь отличная атмосфера в команде и дружный коллектив. Очень хочу помочь "Ростову" в новом сезоне. С нетерпением жду сборов и, конечно, старта чемпионата" - сказал 26-летний футболист.

Напомним, что Логашов выступал за "Ростов" на правах аренды в сезоне 2013/14.

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