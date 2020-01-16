"Ростов" объявил о возвращении Калачёва

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"Ростов" объявил о возвращении Калачёва

Бывший полузащитник "Ростова" Тимофей Калачёв вернулся в клуб на тренерскую должность.

Как сообщает официальный сайт "жёлто-синих", 38-летний белорус будет курировать воспитанников академии в возрасте 15-17 лет, а также войдёт в штаб команды с футболистами 2004 года рождения.

Напомним, что Калачёв выступал за "Ростов" с 2006 по 2007, а также с 2010 по 2019 год, суммарно он провёл 290 матчей, забил 24 гола и сделал 74 ассиста.

Хавбек объявил о завершении карьеры в мае прошлого года, после чего 8 месяцев отдыхал от футбола.

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