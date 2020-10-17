"Ростов" объявил об аренде вингера "Локомотива"

Вингер "Локомотива" Роман Тугарев стал игроком "Ростова".

Как сообщает сайт клуба, ростовский клуб арендовал 22-летнего игрока до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что в договоре есть пункт о выкупе футболиста.

Тугарев является воспитанником "Локомотива" и выступает за основную команду с 2018 года.

В прошлом сезоне Тугарев провел всего шесть игр. В текущем сезоне не провел ни одного матча.

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