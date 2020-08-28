"Ростов" объявил об изменениях в тренерском штабе команды

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"Ростов" объявил об изменениях в тренерском штабе команды

Пресс-служба "Ростова" сообщила о вхождении двух специалистов в тренерский штаб Валерия Карпина.

В донском клубе теперь будут работать старший физиотерапевт Гильермо Перес и тренер-реабилитолог Фернандо Лопес.

Оба испанца имеют несколько высших образований, а также богатый опыт работы на родине.

Также "Ростов" объявил об уходе тренера-реабилитолога Габриэле Маттиусси.

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