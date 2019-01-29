"Ростов" объявил об уходе Бобена в "Ливорно"
"Ростов" на своём официальном сайте объявил об уходе в "Ливорно" своего защитника Матии Бобена.
24-летний словенец перебрался в итальянский клуб на правах аренды с правом последующего выкупа.
Бобен выступал за "Ростов" с 2017 года, в его активе 9 матчей во всех турнирах. Его контракт с "Ростовом" действует до лета 2020 года.
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