"Ростов" объявил об уходе Бобена в "Ливорно"

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"Ростов" объявил об уходе Бобена в "Ливорно"

"Ростов" на своём официальном сайте объявил об уходе в "Ливорно" своего защитника Матии Бобена.

24-летний словенец перебрался в итальянский клуб на правах аренды с правом последующего выкупа.

Бобен выступал за "Ростов" с 2017 года, в его активе 9 матчей во всех турнирах. Его контракт с "Ростовом" действует до лета 2020 года. 

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