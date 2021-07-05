"Ростов" объявил об уходе двух игроков

"Ростов" на своём официальном сайте подтвердил, что клуб покидают защитники Арсений Логашов и Алексей Козлов.

Оба футболиста получили статус свободного агента, поэтому имеют право присоединиться к другой команде бесплатно.

29-летний Логашов сыграл за "Ростов" 59 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. В активе 34-летнего Козлова 50 игр, 1 гол и 1 ассист.

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