"Ростов" объявил об уходе Ерёменко

Пресс-служба "Ростова" подтвердила, что полузащитник Роман Ерёменко покидает команду.

Стороны договорились о расторжении соглашения, действующего до июня 2023 года.

33-летний футболист собирается продолжить карьеру в Финляндии. Ранее сообщалось, что это связано с семейными обстоятельствами.

Ерёменко выступал за "Ростов" с января 2019 года, сыграл 48 матчей, забил 10 голов и сделал 7 ассистов.

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