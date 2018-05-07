"Ростов" обязан выплатить Девичу почти 40 миллионов

Теги ростовмарко девич

"Ростов" обязан выплатить Девичу почти 40 миллионов

"Ростов" проиграл суд экс-игроку команды Марко Девичу.

Как сообщают российские СМИ, клуб должен выплатить игроку почти 40 миллионов рублей за досрочный разрыв контракта.

Стоит отметить, что Девич сыграл за "Ростов" всего шесть матчей.

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