"Ростов" обыграл "Арсенал" и вышел на 2-е место в РПЛ

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"Ростов" обыграл "Арсенал" и вышел на 2-е место в РПЛ

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" на выезде обыграл тульский "Арсенал" со счетом 3:2. Победу ростовчанам принесли голы Романа Еременко, Алексея Ионова и Эльдора Шомуродова. В составе "канониров" отличились Евгений Луценко и Горан Чаушич.

Благодаря победе "Ростов" вышел на второе место в чемпионате России, отставая от лидирующего "Зенита" на два очка. "Арсенал" находится на 8-м месте, имея в активе четыре очка.

"Арсенал" Тула – "Ростов" - 2:3 (0:1)
Голы: Еременко, 21 - 0:1, Ионов, 49 - 0:2, Луценко, 67 - 1:2, Шомуродов, 81 - 1:3, Чаушич, 90+5 - 2:3

"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Хагуш (Комбаров, 76), Альварес, Беляев, Ткачев, Костадинов (Горбатенко, 72), Лесовой, Ломовицкий (Банда, 79), Чаушич, Луценко.

"Ростов": Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Еременко, Байрамян (Зуев, 70), Попов (Глебов, 67), Норманн, Ионов, Шомуродов.

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