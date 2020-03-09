"Ростов" обыграл ЦСКА в матче РПЛ. Команды забили 5 голов на двоих

"Ростов" обыграл ЦСКА в домашнем матче 21-го тура чемпионата России.

В составе победителей голами отметились Роман Еременко, Ивелин Попов и Павел Мамаев. В свои ворота забил игрок ростовчан Максим Осипенко. У "армейцев" единственный мяч забил Арнон Сигурдссон.

Отметим, московский клуб с 51-й минуты играл вдевятером.

"Ростов" - ЦСКА - 3:2 (1:1)

Голы: Сигурдссон, 25 - 0:1, Еременко, 31 - 1:1, Попов, 53 (пенальти) - 2:1, Мамаев, 63 - 3:1, Осипенко, 77 (в свои ворота) - 3:2

"Ростов": Песьяков, Чернов, Козлов, Чистяков (Саплинов, 13), Осипенко, Еременко, Зайнутдинов, Байрамян, Попов, Глебов (Мамаев, 58), Шомуродов.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Щенников, Ахметов, Бистрович (Кучаев, 64), Влашич (Дзагоев, 78), Обляков (Чалов, 73), Сигурдссон, Магнуссон.

Благодаря этой победе "Ростов" поднялся на 2 место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА занимает 5 место.

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