"Ростов" обыграл "СКА-Хабаровск", одержав первую победу при Карпине

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"Ростов" обыграл "СКА-Хабаровск", одержав первую победу при КарпинеВ матче 26-го тура РФПЛ "Ростов" на своем поле обыграл "СКА-Хабаровск". Эта победа стала первой для "желто-синих" за время руководства командой Валерия Карпина.

"Ростов" - "СКА-Хабаровск" - 2:0

Голы: Сигурдарсон, 40 - 1:0, Байрамян, 89 - 2:0.

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Сигурдссон, Бобен, Скопинцев (Байрамян, 74), Калачев, Гацкан, Юсупов, Ионов (Зуев, 87), Сигурдарсон (Шомуродов, 77).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Черевко (Никифоров, 46), Эдиев, Димидко, Пуцко, Наваловски, Федотов (Баляйкин, 78), Карасев, Самсонов, Канунников, Секульски (Казанков, 60).

Напомним, ранее "Уфа" и ЦСКА поделили очки. | soccernews.ru

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