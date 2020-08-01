"Ростов" обыграл СКА в контрольном матче

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"Ростов" обыграл СКА в контрольном матче

"Ростов" обыграл ростовский СКА в товарищеском матче.

"Ростов" - СКА - 1:0

Голом отметился полузащитник Ивелин Попов с точной передачи Павла Мамаева.

"Желто-синие" готовятся к старту сезона-2020/21. 8 августа "Ростов" сыграет с "Тамбовом".

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