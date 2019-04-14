"Ростов" обыграл "Спартак" в 23-м туре РПЛ
В рамках 23-го тура РПЛ "Спартак" на выезде уступил "Ростову".
Благодаря победе "Ростов" поднялся на шестое место и от "Спартака", идущего на пятой позиции, их отделяет всего одно очко.
"Ростов" - "Спартак" 2:1
Голы: Гацкан, 13 - 1:0, Зобнин, 27 - 1:1, Шомуродов, 80 - 2:1
"Ростов": Песьяков, Чернов, Логашов, Сигурдссон, Паршивлюк, Еременко, Гацкан, Попов (Сигурдарсон, 78), Норманн, Ионов (Шомуродов, 63), Глебов (Зуев, 77).
"Спартак": Максименко, Боккетти, Жиго, Рассказов, Айртон, Глушаков (Фернандо, 81), Зобнин, Мельгарехо (Ломовицкий, 73), Мелкадзе, Луис Адриано, Зе Луиш (Ханни, 38).
Предупреждения: Паршивлюк (28), Глебов (45), Логашов (56), Еременко (61), Боккетти (64), Мелкадзе (77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|23
|48
|2
|Локомотив Москва
|23
|42
|3
|Краснодар
|23
|42
|4
|ЦСКА Москва
|23
|40
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Ростов
|23
|35
|7
|Оренбург
|23
|32
|8
|Арсенал Тула
|23
|32
|9
|Рубин
|23
|30
|10
|Ахмат
|23
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|23
|25
|14
|Уфа
|23
|21
|15
|Анжи
|23
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13