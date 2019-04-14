"Ростов" обыграл "Спартак" в 23-м туре РПЛ

В рамках 23-го тура РПЛ "Спартак" на выезде уступил "Ростову".

Благодаря победе "Ростов" поднялся на шестое место и от "Спартака", идущего на пятой позиции, их отделяет всего одно очко.

"Ростов" - "Спартак" 2:1

Голы: Гацкан, 13 - 1:0, Зобнин, 27 - 1:1, Шомуродов, 80 - 2:1

"Ростов": Песьяков, Чернов, Логашов, Сигурдссон, Паршивлюк, Еременко, Гацкан, Попов (Сигурдарсон, 78), Норманн, Ионов (Шомуродов, 63), Глебов (Зуев, 77).

"Спартак": Максименко, Боккетти, Жиго, Рассказов, Айртон, Глушаков (Фернандо, 81), Зобнин, Мельгарехо (Ломовицкий, 73), Мелкадзе, Луис Адриано, Зе Луиш (Ханни, 38).

Предупреждения: Паршивлюк (28), Глебов (45), Логашов (56), Еременко (61), Боккетти (64), Мелкадзе (77).

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