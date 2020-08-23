"Ростов" обыграл "Уфу" в матче РПЛ
В матче 5-го тура чемпионата России "Ростов" на выезде обыграл "Уфу" со счетом 1:0. Единственный гол забил Кэнто Хасимото. "Уфа" больше тайма играла вдесятером из-за удаления Вячеслава Кротова.
"Ростов" поднялся на восьмое место в Российской Премьер-Лиге, "Уфа" опустилась на 11-ю позицию.
"Уфа" – "Ростов" - 0:1 (0:0)
Гол: Хасимото, 79 - 0:1
"Уфа": Беленов, Аликин, Сухов, Никитин, Данченко (Безденежных, 75), Голубев (Тилль, 46), Карп, Алиев, Неделчару, Жамалетдинов (Агаларов, 65), Кротов.
"Ростов": Бабурин, Хаджикадунич, Осипенко, Козлов, Глебов, Хасимото, Норманн (Мамаев, 64), Зайнутдинов, Ионов (Полоз, 64), Байрамян, Шомуродов.
Удаление: Кротов (39).
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