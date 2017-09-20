"Ростов" обыграл "Волгарь" и вышел в 1/8 финала кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России "Ростов" на выезде обыграл астраханский "Волгарь" и вышел в следующий раунд турнира.

"Волгарь" - "Ростов" - 0:2

Голы: Зуев, 22 - 0:1, Бухаров, 48 - 0:2.

"Волгарь": Терновский, Бабаев, Бабыр, Бердников, Болонин (Пилиев, 66), Букия (Соломатин, 59), Газзаев, Григорьев, Кирисов, Плиев, Шалаев (Веркашанский, 70).

"Ростов": Песьяков, Байрамян, Бобен, Бухаров (Шомуродов, 64), Гацкан, Думбия, Зуев (Дядюн, 75), Ингасон, Майер (Могилевец, 67), Макеев, Паршивлюк.

Напомним, ранее "Авангард" выбил из кубка ЦСКА. | soccernews.ru