"Ростов" обыграл "Зенит" благодаря голу Попова

Теги ростовзенит санкт-петербург

"Ростов" обыграл "Зенит" благодаря голу Попова

В матче 29-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле обыграл "Зенит" со счетом 1:0. 

Победу ростовскому клубу принес Ивелин Попов, который реализовал пенальти в середине первого тайма.

Напомним, что "Зенит" уже обеспечил себе чемпионский титул. "Ростов" поднялся на седьмую позицию.

"Ростов" – "Зенит" - 1:0 (0:0)
Гол: Попов, 67 (с пенальти) - 1:0

"Ростов": Песьяков, Логашов, Сигурдссон, Плиев (Глебов, 38), Чернов, Зайнутдинов (Гацкан, 71), Калачев (Щадин, 45), Норманн, Попов, Хаджикадунич, Шомуродов.

"Зенит": Кержаков, Маммана, Нету, Набиуллин, Смольников, Эрнани, Мусаев (Ерохин, 71), Ригони, Краневиттер (Оздоев, 74), Анюков, Заболотный (Мак, 65).

Не пропустите: "Спартак" и ЦСКА потеряли шансы пробиться в Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Башакшехир" Кудряшова проиграл "Галатасараю" в решающем матче за чемпионский титул

"Башакшехир" Кудряшова проиграл "Галатасараю" в решающем матче за чемпионский титул

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 29 61
2 Краснодар Краснодар 29 53
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 29 53
4 Спартак Москва Спартак Москва 29 49
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 29 48
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 29 45
7 Ростов Ростов 29 41
8 Оренбург Оренбург 29 40
9 Ахмат Ахмат 29 39
10 Урал Урал 29 35
11 Рубин Рубин 28 35
12 Динамо Москва Динамо Москва 29 32
13 Крылья Советов Крылья Советов 29 28
14 Уфа Уфа 29 26
15 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 29 20
16 Анжи Анжи 28 20
Полная таблица

топ-5 тегов