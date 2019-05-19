"Ростов" обыграл "Зенит" благодаря голу Попова

В матче 29-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле обыграл "Зенит" со счетом 1:0.

Победу ростовскому клубу принес Ивелин Попов, который реализовал пенальти в середине первого тайма.

Напомним, что "Зенит" уже обеспечил себе чемпионский титул. "Ростов" поднялся на седьмую позицию.

"Ростов" – "Зенит" - 1:0 (0:0)

Гол: Попов, 67 (с пенальти) - 1:0

"Ростов": Песьяков, Логашов, Сигурдссон, Плиев (Глебов, 38), Чернов, Зайнутдинов (Гацкан, 71), Калачев (Щадин, 45), Норманн, Попов, Хаджикадунич, Шомуродов.

"Зенит": Кержаков, Маммана, Нету, Набиуллин, Смольников, Эрнани, Мусаев (Ерохин, 71), Ригони, Краневиттер (Оздоев, 74), Анюков, Заболотный (Мак, 65).

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