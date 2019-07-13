"Ростов" одержал победу над "Оренбургом"

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"Ростов" одержал победу над "Оренбургом"

В рамках 1-го тура РПЛ "Ростов" оказался сильнее "Оренбурга".

"Ростов" - "Оренбург" 2:1

Голы: Шомуродов, 11 - 1:0, Ионов, 42 - 2:0, Деспотович, 49 - 2:1

"Ростов": Песьяков, Козлов (Логашов, 75), Чернов, Сигурдссон, Чистяков, Еременко, Байрамян (Зуев, 67), Попов, Ионов, Норманн, Шомуродов (Сигурдарсон, 82).

"Оренбург": Довбня, Малых, Шахов, Козлов, Терехов, Мишкич, Афонин, Рикарду Алвеш (Кулишев, 61), Маляров (Аюпов, 72), Сиваков, Деспотович.

Предупреждения: Байрамян (26), Маляров (43), Сиваков (52), Норманн (54), Афонин (81).   

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