"Ростов" одержал волевую победу над "Ахматом" и догнал лидеров РПЛ
В матче 9-го тура чемпионата России "Ростов" обыграл "Ахмат" со счетом 2:1. В первом тайме счет открыли гости, отличился Роши, который реализовал пенальти. На 54-й минуте равновесие восстановил Байрамян. Затем "Ахмат" остался вдесятером из-за удаления Швеца и "Ростов" использовал численное преимущество. Победный гол забил Норманн.
Благодаря победе "Ростов" догнал лидеров Российской Премьер-Лиги "Краснодар" и "Зенит". У трех клубов по 20 очков.
"Ростов" – "Ахмат" - 2:1 (0:1)
Голы: Роши, 19 (с пенальти) - 0:1, Байрамян, 54 - 1:1, Норманн, 64 - 2:1
"Ростов": Бабурин, Чистяков, Сигурдссон, Чернов, Козлов, Байрамян (Глебов, 82), Попов, Ионов (Долгов, 90), Норманн, Еременко, Шомуродов (Саплинов, 77).
"Ахмат": Гудиев, Анхель, Уциев, Мусалов, Семенов, Роши, Швец, Иванов, Глушаков (Понсе, 80), Митришев (Бериша, 66), Исмаэл.
Удаление: Швец (62).
Не пропустите: "Динамо" и "Уфа" не выявили победителя в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с голкипером Давидом де Хеа
-
Федун: "Кононов будет работать как минимум до декабря"
-
Леонид Федун отказал Кононову в отставке из "Спартака"
-
Месси готов сыграть против "Боруссии" в Лиге чемпионов
-
Роналду рассказал, как отразился на его жизни скандал с обвинениями в изнасиловании
Лента новостей
-
"Барселона" опубликовала яркое видео в честь возвращения Месси в строй
-
Экс-тренер "Зенита" может возглавить "Монако"
-
"Ростов" одержал волевую победу над "Ахматом" и догнал лидеров РПЛ
-
Тер Штеген назвал слова Нойера несправедливыми
-
"Динамо" и "Уфа" не выявили победителя в матче РПЛ
-
Аллегри отказал "Монако" ради топ-клуба
-
ПСЖ сообщил о сроках восстановления Мбаппе и Кавани
-
Форвард "Наполи" заявил о желании отомстить "Ливерпулю"
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на "нового Пирло"
-
"Спартак" показал, что происходило за кадром матча с "Уралом"
-
Файзулин рассказал, как он относился к шуткам о своей смерти
-
Юран: "Спартак" может попасть в Книгу рекордов Гиннесса"
-
Сын Киркорова перешел из академии "Барселоны" в ЦСКА
-
Сульшер высказался о продлении контракта Де Хеа с "МЮ"
-
Гари Невилл раскритиковал агента Поля Погба
-
ЦСКА рассказал о травмах Гогуа и Шарлии
-
Игбоун занес "Уфу" в черный список в инстаграме
-
"Локомотив" вылетел на матч Лиги чемпионов против "Байера"
-
2
Агент Клоппа сказал, что тренер может покинуть "Ливерпуль" из-за плохой погоды в Великобритании
-
1
Наставник "Лиона" Силвиньо сказал, что Дзюба великий футболист
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4