"Ростов" одержал волевую победу над "Ахматом" и догнал лидеров РПЛ

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"Ростов" одержал волевую победу над "Ахматом" и догнал лидеров РПЛ

В матче 9-го тура чемпионата России "Ростов" обыграл "Ахмат" со счетом 2:1. В первом тайме счет открыли гости, отличился Роши, который реализовал пенальти. На 54-й минуте равновесие восстановил Байрамян. Затем "Ахмат" остался вдесятером из-за удаления Швеца и "Ростов" использовал численное преимущество. Победный гол забил Норманн.

Благодаря победе "Ростов" догнал лидеров Российской Премьер-Лиги "Краснодар" и "Зенит". У трех клубов по 20 очков.

"Ростов" – "Ахмат" - 2:1 (0:1)
Голы: Роши, 19 (с пенальти) - 0:1, Байрамян, 54 - 1:1, Норманн, 64 - 2:1

"Ростов": Бабурин, Чистяков, Сигурдссон, Чернов, Козлов, Байрамян (Глебов, 82), Попов, Ионов (Долгов, 90), Норманн, Еременко, Шомуродов (Саплинов, 77).

"Ахмат": Гудиев, Анхель, Уциев, Мусалов, Семенов, Роши, Швец, Иванов, Глушаков (Понсе, 80), Митришев (Бериша, 66), Исмаэл.

Удаление: Швец (62).

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