"Ростов" определил двух игроков для отправки в аренду в "Тамбов"
Стало известно, какие футболисты "Ростова" могут усилить "Тамбов" до закрытия зимнего трансферного окна.
По информации Sport24, донской клуб готов отдать в аренду до конца сезона полузащитника Александра Саплинова и нападающего Давида Тошевски.
В нынешней кампании 19-летний Тошевски не забил ни одного гола в 7 матчах за "Ростов", а 23-летний Саплинов недавно вернулся из аренды в "Роторе", где с августа провёл всего 2 игры.
Напомним, что сегодня "Тамбову" разблокировали счета и временно сняли с клуба запрет на регистрацию новичков.
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