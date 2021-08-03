"Ростов" определил список претендентов на пост главного тренера после ухода Карпина

Теги ростовмурад мусаевдан петрескустанимир стойлов

"Ростов" определил список претендентов на пост главного тренера после ухода Карпина

Фото: инстаграм Мурада Мусаева/Автор неизвестен

Руководство "Ростова" приступило к поиску нового главного тренера после отставки Валерия Карпина, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, ростовский клуб проявляет интерес к Дану Петреску, Станимиру Стойлову и Мураду Мусаеву. Каждый из кандидатов заинтересован в работе с "Ростовом".

53-летний Петреску ранее работал в России с "Кубанью" (дважды) и московским "Динамо". 

54-летний Стойлов известен работой в "Астане", сборных Болгарии и Казахстана.  

37-летний Мусаев ранее тренировал "Краснодар".

Не пропустите: Карпин назвал причину ухода из "Ростова". | http://soccernews.ru
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