"Ростов" определился с соперниками по третьему тренировочному сбору, сообщает официальный сайт клуба.

"Жёлто-синие" проведут товарищеские матчи с тремя норвежскими командами - "Олесунном" (17 февраля), "Тромсе" (18 февраля) и "Стабеком" (23 февраля).

Отметим, что в чемпионате России "Ростов" возобновит выступления 3 марта поединком с "Краснодаром".

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