"Ростов" определился с заменой для Чистякова

"Ростов" готовится к возможному уходу из клуба защитника Дмитрия Чистякова.

Как сообщают российские СМИ, если 25-летний футболист будет продан во время зимнего трансферного окна, "жёлто-синие" постараются заполучить Сергея Божина из "Торпедо".

Ранее стало известно, что "Зенит" готов купить Чистякова за 3,5 миллиона евро.

"Торпедо" летом приобрело Божина у "Факела", заключив однолетний контракт. В активе игрока 24 матча и 5 голов.

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