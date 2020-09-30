"Ростов" определился с заменой Шомуродову

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"Ростов" определился с заменой Шомуродову

"Ростов" проявляет интерес к нападающему "Тамбова" Владимиру Обухову, сообщает "Чемпионат".

По сведениям издания, клубы практически договорились по трансферу футболиста. В составе "Ростова" Обухов заменит узбекистанского форварда Эльдора Шомуродова, который близок к переходу в "Дженоа".

28-летний Обухов является воспитанником "Спартака". За "Тамбов" он выступает с 2019 года, провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее играл за "Торпедо", "Кубань", "Мордовию" и "Сочи". Сыграл 17 матчей за молодежную сборную России и забил 8 мячей. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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