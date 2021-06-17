"Ростов" опроверг информацию о расторжении контракта с Обуховым из-за допинг-скандала

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Глава пресс-службы "Ростова" Денис Штанько не подтвердил появившиеся накануне слухи о форварде Владимире Обухове.

По информации "Р-Спорт", футболиста дисквалифицировали на полгода за употребление допинга, в связи с чем клуб решил расторгнуть с ним контракт.

"Футбольный клуб "Ростов" не получал никаких документов от ФИФА или РФС касательно дисквалификации нашего футболиста Обухова. Если мы такие документы получим, то будем их изучать. Более того, юридического подтверждения дисквалификации у нас нет", - сказал Штанько.

Напомним, что в 2013 году в организме Обухова обнаружили метандиенон. Ему грозила четырёхлетняя дисквалификация.

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