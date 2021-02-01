"Ростов" опубликовал расписание матчей на втором сборе

Появилось расписание контрольных матчей "Ростова" на втором сборе в испанской Марбелье..

Команда Валерия Карпина сыграет четыре матча: 4 февраля — с "Краснодаром", 8 февраля — с "Локомотиви" Тбилиси, 14 февраля — с московским "Локомотивом". Еще одна встреча запланирована на 11 февраля, но соперник пока что не известен, сообщает официальный Твиттер "Ростова".

Расписание контрольных матчей на втором тренировочном сборе



Информация о времени матчей и трансляциях будет опубликована позднее.#СборыРостова pic.twitter.com/09UvXili2E — Football Club Rostov (@rostovfc) February 1, 2021

Напомним, "Ростов" ушел на паузу в РПЛ на седьмом месте в таблице. В активе команды 32 очка в 19 тура.