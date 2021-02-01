"Ростов" опубликовал расписание матчей на втором сборе

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"Ростов" опубликовал расписание матчей на втором сбореПоявилось расписание контрольных матчей "Ростова" на втором сборе в испанской Марбелье.. 

Команда Валерия Карпина сыграет четыре матча: 4 февраля — с "Краснодаром", 8 февраля — с "Локомотиви" Тбилиси, 14 февраля — с московским "Локомотивом". Еще одна встреча запланирована на 11 февраля, но соперник пока что не известен, сообщает официальный Твиттер "Ростова".

Напомним, "Ростов" ушел на паузу в РПЛ на седьмом месте в таблице. В активе команды 32 очка в 19 тура.

На первом тренировочном сборе южане выиграли все свои матчи: с "Альхесирасом" (5:1), "Эстерсундом" (1:0) и "Марбельей" (3:1).

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