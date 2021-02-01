"Ростов" опубликовал расписание матчей на втором сборе
Появилось расписание контрольных матчей "Ростова" на втором сборе в испанской Марбелье..
Команда Валерия Карпина сыграет четыре матча: 4 февраля — с "Краснодаром", 8 февраля — с "Локомотиви" Тбилиси, 14 февраля — с московским "Локомотивом". Еще одна встреча запланирована на 11 февраля, но соперник пока что не известен, сообщает официальный Твиттер "Ростова".
Расписание контрольных матчей на втором тренировочном сборе— Football Club Rostov (@rostovfc) February 1, 2021
Информация о времени матчей и трансляциях будет опубликована позднее.#СборыРостова pic.twitter.com/09UvXili2E
Напомним, "Ростов" ушел на паузу в РПЛ на седьмом месте в таблице. В активе команды 32 очка в 19 тура.
На первом тренировочном сборе южане выиграли все свои матчи: с "Альхесирасом" (5:1), "Эстерсундом" (1:0) и "Марбельей" (3:1).
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