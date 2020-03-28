"Ростов" опубликовал видео о правилах поведения во время эпидемии коронавируса

"Ростов" снял видеоролик о том, как правильно вести себя во время эпидемии коронавируса.

В видео советуют отказаться от рукопожатий, а также держаться на правильном расстоянии от кашляющих и чихающих людей.

Напомним, что розыгрыш РПЛ был приостановлен до 10 апреля. На данный момент в России зафиксировано 1264 случаев заражения.

После 22 туров "Ростов" занимает в РПЛ четвертое место, имея в активе 38 очков.

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