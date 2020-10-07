"Ростов" опубликовал видео прощания Чернова с болельщиками

"Ростов" на своем ютуб-канале показал, как защитник Евгений Чернов попрощался с фанатами команды.

Вчера, 6 октября, игрок перешел в "Краснодар", подписав контракт до 2024 года.

В "Ростове" защитник играл с 2019 года. За это время он провел 53 матча, отметившись голом и 4 ассистами.

Не пропустите: "Краснодар" выиграл борьбу за Зиньковского| http://soccernews.ru