"Ростов" опубликовал видеоролик, посвящённый разгромной победе над "Спартаком"

Теги ростовспартак москва

"Ростов" опубликовал видеоролик, посвящённый разгромной победе над "Спартаком"

"Ростов" посвятил 12-минутный видеоролик гостевой победе над московским "Спартаком".

Напомним, что в минувшее воскресенье "жёлто-синие" разгромили столичную команду со счётом 4:1.

По итогам 19 туров "Ростов" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, а "Спартак" идёт десятым.

Не пропустите: "Ростов" продлил контракты с восемью воспитанниками. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Нападающий из провинции: как Иммобиле превратился в лучшего бомбардира Серии "А"?

Нападающий из провинции: как Иммобиле превратился в лучшего бомбардира Серии "А"?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов