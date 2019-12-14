"Ростов" опубликовал видеоролик, посвящённый разгромной победе над "Спартаком"

"Ростов" посвятил 12-минутный видеоролик гостевой победе над московским "Спартаком".

Напомним, что в минувшее воскресенье "жёлто-синие" разгромили столичную команду со счётом 4:1.

По итогам 19 туров "Ростов" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, а "Спартак" идёт десятым.

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