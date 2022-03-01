"Ростов" опубликовал заявление о проведении матча с "Сочи"

Пресс-служба "Ростова" подтвердила, что матч 20-го тура РПЛ против "Сочи" не будет перенесён.

Игра, как и планировалось, состоится 7 марта на "Ростов Арене" в 16:30 по московскому времени.

Ранее "Ростов" не смог принять "Крылья Советов" из-за закрытого аэропорта.

Напомним, что работа воздушных гаваней в отдельных городах ограничена из-за российской спецоперации на территории Украины.

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