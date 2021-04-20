"Ростов" опубликовал заявление о судействе в РПЛ
"Ростов" публично поддержал реформы, проводимые главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцем.
"Футбольный клуб "Ростов" выражает благодарность и полную поддержку Ашоту Рафаиловичу Хачатурянцу в его искренних попытках навести порядок в судействе нашего футбола. За чередой судейских скандалов в РПЛ последовали достаточно жёсткие решения со стороны руководства судейского комитета РФС.
ФК "Ростов" полностью поддерживает политику, проводимую Ашотом Рафаиловичем. Мы доверяем решениям главы судейского комитета и не понаслышке знаем, что его позиция и точка зрения пользуется авторитетом и поддержкой среди российских футбольных клубов.
Для нашего клуба очевидно, что проблемы судейства в российском футболе копились несколько десятилетий - их нельзя исправить за один день. Прогресс в решении этих проблем мы видим. Поэтому и доверяем", - говорится в заявлении "жёлто-синих".
Напомним, что накануне Хачатурянц пожизненно отстранил от судейства Михаила Вилкова. На прошлых выходных этот арбитр работал на матче "Локомотив" - "Ростов" (4:1) и принял ряд спорных решений в пользу "железнодорожников".
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