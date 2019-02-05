"Ростов" оригинально поздравил Криштиану Роналду с днём рождения
Сегодня, 5 февраля, нападающему туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду исполняется 34 года.
С днём рождения звёздного португальца поздравил и "Ростов", при чём сделал это максимально оригинально.
"Сегодня исполняется 34 года Криштиану Роналду. Мы, конечно, поздравляем с днём рождения именитого португальца, но в составе нашей команды также выступает игрок, который является ровесником нападающего "Ювентуса". Давайте сравним достижения обоих футболистов к 34-м годам" - говорится в публикации российского клуба в твиттере.
В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 30 матчей, забил 19 голов и сделал 9 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер Милан
|22
|40
|4
|Милан
|22
|36
|5
|Аталанта
|22
|35
|6
|Рома
|22
|35
|7
|Лацио
|22
|35
|8
|Сампдория
|22
|33
|9
|Фиорентина
|22
|31
|10
|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|22
|29
|13
|Дженоа
|22
|24
|14
|СПАЛ
|22
|22
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|22
|18
|18
|Болонья
|22
|17
|19
|Фрозиноне
|22
|13
|20
|Кьево
|22
|9