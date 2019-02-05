"Ростов" оригинально поздравил Криштиану Роналду с днём рождения

Сегодня, 5 февраля, нападающему туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду исполняется 34 года.

С днём рождения звёздного португальца поздравил и "Ростов", при чём сделал это максимально оригинально.

"Сегодня исполняется 34 года Криштиану Роналду. Мы, конечно, поздравляем с днём рождения именитого португальца, но в составе нашей команды также выступает игрок, который является ровесником нападающего "Ювентуса". Давайте сравним достижения обоих футболистов к 34-м годам" - говорится в публикации российского клуба в твиттере.

В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 30 матчей, забил 19 голов и сделал 9 ассистов.

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