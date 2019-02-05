"Ростов" оригинально поздравил Криштиану Роналду с днём рождения

Теги ростовювентускриштиану роналдуалександр гацкан

"Ростов" оригинально поздравил Криштиану Роналду с днём рождения

Сегодня, 5 февраля, нападающему туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду исполняется 34 года.

С днём рождения звёздного португальца поздравил и "Ростов", при чём сделал это максимально оригинально.

"Сегодня исполняется 34 года Криштиану Роналду. Мы, конечно, поздравляем с днём рождения именитого португальца, но в составе нашей команды также выступает игрок, который является ровесником нападающего "Ювентуса". Давайте сравним достижения обоих футболистов к 34-м годам" - говорится в публикации российского клуба в твиттере.

В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 30 матчей, забил 19 голов и сделал 9 ассистов.

Не пропустите: "Ростов" назвал соперников по контрольным матчам на сборе в Испании. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" выразил недовольство календарем Примеры

"Реал" выразил недовольство календарем Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 22 60
2 Наполи Наполи 22 51
3 Интер Милан Интер Милан 22 40
4 Милан Милан 22 36
5 Аталанта Аталанта 22 35
6 Рома Рома 22 35
7 Лацио Лацио 22 35
8 Сампдория Сампдория 22 33
9 Фиорентина Фиорентина 22 31
10 Торино Торино 22 31
11 Сассуоло Сассуоло 22 30
12 Парма Парма 22 29
13 Дженоа Дженоа 22 24
14 СПАЛ СПАЛ 22 22
15 Кальяри Кальяри 22 21
16 Удинезе Удинезе 22 19
17 Эмполи Эмполи 22 18
18 Болонья Болонья 22 17
19 Фрозиноне Фрозиноне 22 13
20 Кьево Кьево 22 9
Полная таблица

топ-5 тегов