"Ростов" отчитался о тренировках Мамаева

Пресс-служба "Ростова" опубликовала мини-отчёт о тренировочном процессе новичка команды Павла Мамаева.

"Павел Мамаев постепенно набирает форму и уже делает красиво. Этому парню точно есть что сказать на поле", - говорится в публикации "жёлто-синих", которая сопровождается несколькими фотографиями с занятий.

Павел Мамаев постепенно набирает форму и уже делает красиво



Этому парню точно есть что сказать на поле pic.twitter.com/QujIFvncQ0 — Football Club Rostov (@rostovfc) October 18, 2019

Напомним, что Мамаев заключил с "Ростовом" двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон.

Годовая зарплата скандального хавбека с учётом бонусов за командные достижения может достигать 1 миллиона евро.

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