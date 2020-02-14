"Ростов" отдал своего хавбека в аренду норвежскому клубу

"Ростов" на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника Антона Салетроса.

Норвежский "Сарпсборг" арендовал 23-летнего футболиста до конца июля этого года.

"Ростов" купил Салетроса летом 2018 года у АИКа за 600 тысяч евро, в составе "жёлто-синих" он сыграл 9 матчей и забил 1 гол.

В текущем сезоне хавбек не провёл ни одной игры за донскую команду.

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