"Ростов" отдал в аренду македонского легионера

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"Ростов" отдал в аренду македонского легионера

Фото твиттер "Ростова"

"Ростов" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Давида Тошевски в словацкий "Земплин".

Клубы договорились об аренде 20-летнего футболиста до окончания 2022-го календарного года.

Рыночная стоимость македонского форварда оценивается в 400 тысяч евро.

В составе "Ростова" Тошевски поучаствовал в 7 матчах за период с июля 2020 года. Сдавался в аренду "Тамбову" и польскому "Гурнику".

Не пропустите: "Ростов" усилился форвардом чешской "Сигмы". | http://soccernews.ru
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