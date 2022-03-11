"Ростов" объявил о переходе Хаджикадунича в "Мальме"
Фото сайт "Ростова"
Центральный защитник Деннис Хаджикадунич официально перешёл из "Ростова" в "Мальме".
Шведский клуб взял в аренду 23-летнего футболиста до конца 2022-го календарного года.
Босниец выступает за "Ростов" с 2018 года, сыграл 69 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
Рыночная стоимость Хаджикадунича оценивается в 2 миллиона евро.
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