"Ростов" отдал в аренду выкупленного у "Зенита" игрока

Фото сайт "Ростова"

"Ростов" на своём официальном сайте объявил о переходе в "Сочи" на правах аренды центрального защитника Данилы Прохина.

20-летний футболист будет выступать за "барсов" до конца сезона 2021/22.

Напомним, что только сегодня было объявлено, что "Зенит" продал Прохина "Ростову".

Вторую часть минувшего сезона игрок также провёл в аренде в "Сочи", сыграл 7 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 1,2 миллиона евро.

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