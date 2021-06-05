"Ростов" отдал в аренду выкупленного у "Зенита" игрока
Фото сайт "Ростова"
"Ростов" на своём официальном сайте объявил о переходе в "Сочи" на правах аренды центрального защитника Данилы Прохина.
20-летний футболист будет выступать за "барсов" до конца сезона 2021/22.
Напомним, что только сегодня было объявлено, что "Зенит" продал Прохина "Ростову".
Вторую часть минувшего сезона игрок также провёл в аренде в "Сочи", сыграл 7 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 1,2 миллиона евро.
Не пропустите: "Ростов" близок к аренде форварда "Динамо". | http://soccernews.ru
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