"Ростов" отдал в аренду защитника Смирнова

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"Ростов" отдал в аренду защитника Смирнова

"Ростов" на своём официальном сайте объявил об уходе в аренду левого защитника Александра Смирнова.

До конца нынешнего сезона 24-летний футболист будет выступать за "Оренбург" в ФНЛ.

В августе фулбек перешёл в "Ростов" из "Химок" на правах свободного агента, заключив контракт до 2024 года.

Смирнов провёл за "жёлто-синих" только 1 матч, выйдя на замену во втором тайме поединка с "Уралом" месяц назад.

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