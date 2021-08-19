"Ростов" отказал двум клубам АПЛ в трансфере Норманна

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"Ростов" отказал двум клубам АПЛ в трансфере Норманна Фото инстаграм Матиаса Норманна

Хавбек "Ростова" Матиас Норманн попал в сферу интересов клубов АПЛ.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, в трансфере 25-летнего норвежца заинтересованы "Норвич" и "Ньюкасл". Однако "Ростов" отклонил предложения английских клубов.

Соглашение игрока с клубом действует до лета 2024 года. В прошлом сезоне на его счету один гол и два ассиста в 17 играх.

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