"Ростов" отказал "Дженоа" в покупке Шомуродова. Итальянский клуб предложил 9 млн евро

"Дженоа" предложила "Ростову" за Эльдора Шомуродова 7,5 миллиона евро и 1,5 миллиона евро в качестве бонусов. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

По данным источника, итальянский клуб готов выплатить ростовчанам все деньги равными долями в течение двух лет.

На данный момент вероятность сделки оценивается как 50 на 50.

Ранее сообщалось, что "Ростов" готов опустить Шомуродова в "Дженоа" за 9 миллионов евро.

А еще: "Ростов" готов продать Шомуродова в "Дженоа" за 9 миллионов евро| http://soccernews.ru