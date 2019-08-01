"Ростов" отказал "Зениту" в трансфере Чистякова

Питерский "Зенит" пытался подписать защитника "Ростова" Дмитрия Чистякова, сообщают российские СМИ.

"Сине-бело-голубые" контактировали с донским клубом касательно трансфера 25-летнего футболиста, но получили отказ.

Чистяков присоединился к "Ростову" только этим летом. Он за 125 тысяч евро перешёл из "Тамбова" и подписал четырёхлетний контракт.

Стоит отметить, что центрбек является воспитанником "Зенита". Его рыночная стоимость - 800 тысяч евро.

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