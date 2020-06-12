"Ростов" отказался от проведения товарищеских матчей перед возобновлением РПЛ

"Ростов" не планирует проводить товарищеские игры перед возобновлением сезона.

По сведениям "Спорт-Экспресс", подопечные Валерия Карпина могли сыграть против "Сочи" или "Краснодара", однако "Ростов" сыграет против них в 23-м и 25-м туре.

Также был вариант игры против "Зенита", но в клубе посчитали, что это им дорого обойдется.

После 22 туров "Ростов" занимает в РПЛ четвертое место. Напомним, что чемпионат возобновится 19 июня.

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