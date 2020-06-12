"Ростов" отказался от проведения товарищеских матчей перед возобновлением РПЛ

Теги ростовфк сочикраснодарзенит санкт-петербург

"Ростов" отказался от проведения товарищеских матчей перед возобновлением РПЛ

"Ростов" не планирует проводить товарищеские игры перед возобновлением сезона.

По сведениям "Спорт-Экспресс", подопечные Валерия Карпина могли сыграть против "Сочи" или "Краснодара", однако "Ростов" сыграет против них в 23-м и 25-м туре.

Также был вариант игры против "Зенита", но в клубе посчитали, что это им дорого обойдется.

После 22 туров "Ростов" занимает в РПЛ четвертое место. Напомним, что чемпионат возобновится 19 июня.

Читайте также: "Ростов" опровергает интерес к Маурисио. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" и ЦСКА одержали крупные победы в товарищеских матчах

"Зенит" и ЦСКА одержали крупные победы в товарищеских матчах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов