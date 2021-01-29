"Ростов" отклонил щедрое предложение о продаже Норманна

"Ростов" отказался продавать полузащитника Матиаса Норманна за 15 миллионов евро, утверждает журналист "СЭ" Константин Алексеев.

По его информации, в донском клубе считают, что 24-летний футболист является одним из самых ликвидных в РПЛ, поэтому стоит гораздо дороже.

В декабре сообщалось, что во время зимнего трансферного окна за норвежским хавбеком будут охотиться "Зенит", "Спартак", ЦСКА и "Краснодар".

В текущем сезоне Норманн сыграл за "Ростов" 14 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 13 миллионов евро.

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