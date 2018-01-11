"Ростов" отправился на сбор в Турцию

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"Ростов" отправился на сбор в Турцию

27 футболистов "Ростова" отправились на учебно-тренировочный сбор в турецкий Белек, сообщает официальный сайт клуба.

На сбор главный тренер ростовчан Валерий Карпин взял 27 игроков:

Вратари: Илья Абаев, Сергей Песьяков, Евгений Гошев;

Защитники: Сергей Паршивлюк, Евгений Макеев, Сверрир Ингасон, Матия Бобен, Мачей Вилюш, Игорь Киреев;

Полузащитники: Хорен Байрамян, Тимофей Калачев, Максим Сухомлинов, Александр Гацкан, Павел Могилевец, Жан Майер, Алексей Ионов, Александр Зуев, Дмитрий Вебер, Дмитрий Скопинцев, Аяз Гулиев, Мусса Думбия, Валерий Чуперка;

Нападающие: Элдор Шомуродов, Александр Бухаров, Владимир Дядюн, Бьорн Сигурдарсон, Дмитрий Соловьев.

После 20 туров "Ростов" занимает 10 место в Премьер-лиге.

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