"Ростов" отправился на сбор в Турцию
27 футболистов "Ростова" отправились на учебно-тренировочный сбор в турецкий Белек, сообщает официальный сайт клуба.
На сбор главный тренер ростовчан Валерий Карпин взял 27 игроков:
Вратари: Илья Абаев, Сергей Песьяков, Евгений Гошев;
Защитники: Сергей Паршивлюк, Евгений Макеев, Сверрир Ингасон, Матия Бобен, Мачей Вилюш, Игорь Киреев;
Полузащитники: Хорен Байрамян, Тимофей Калачев, Максим Сухомлинов, Александр Гацкан, Павел Могилевец, Жан Майер, Алексей Ионов, Александр Зуев, Дмитрий Вебер, Дмитрий Скопинцев, Аяз Гулиев, Мусса Думбия, Валерий Чуперка;
Нападающие: Элдор Шомуродов, Александр Бухаров, Владимир Дядюн, Бьорн Сигурдарсон, Дмитрий Соловьев.
После 20 туров "Ростов" занимает 10 место в Премьер-лиге.
Не пропустите: Устинов досрочно вернулся в "Рубин" из аренды в "Ростове". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку 2017-го года
-
"Барселона" разгромила "Сельту" и вышла в четвертьфинал Кубка Испании
-
Месси вошел десятку лучших бомбардиров в истории Кубка Испании
-
Опубликован рейтинг самых результативных связок нападающих 2017 года
-
УЕФА представил свою сборную 2017-го года
Лента новостей
-
Йерро: "Реалу" нужно сохранять спокойствие"
-
"Интеру" понадобился хавбек "Локомотива"
-
Хуммельс впервые стал отцом
-
"Барселона" – "Сельта" - 5:0 (обзор)
-
Турнир прогнозов: анонс 29 тура
-
Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку 2017-го года
-
"Барселона" разгромила "Сельту" и вышла в четвертьфинал Кубка Испании
-
Неймар объявил, зачем он праздновал гол с бутсой на голове
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется Чичарито и Варди
-
Салах: "Не собираюсь комментировать слухи обо мне"
-
Месси поучаствовал в 24 голах в последних 14 матчах Кубка Испании
-
Ринат Билялетдинов возглавил "СКА-Хабаровск"
-
"Дженоа" может арендовать у "Милана" Локателли
-
Альба отдал седьмой голевой пас Месси в этом сезоне, больше всех остальных игроков
-
"СКА-Хабаровск" арендовал защитника "Зенита"
-
"Ливерпуль" оценил Старриджа в 34 миллиона евро
-
Хавбек "Ливерпуля" перешел в "Оксфорд"
-
Брат Рибери покинул "Газелек Аяччо", вместо него в клуб пришел брат Льориса
-
"Ростов" провел первую тренировку под руководством Карпина
-
Альба впервые в карьере поучаствовал в трех голах в одном матче
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12