"Ростов" отправился на учебно-тренировочный сбор в Австрию

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"Ростов" отправился на учебно-тренировочный сбор в Австрию

"Ростов" продолжает подготовку к новому сезону.

Сегодня футболисты под руководством главного тренера Валерия Карпина отправились на сбор в Австрию, который пройдет в городе Бад-Радкерсбург.

На сборе запланировано несколько товарищеских матчей, расписание которых будет объявлено позднее.

В минувшем сезоне "Ростов" занял 11 место в Премьер-лиге.

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